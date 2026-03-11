Il recupero delle aree degradate Il sindaco incontra i proprietari

Il sindaco di Santa Croce ha incontrato i proprietari degli immobili abbandonati e degradati nel quadro del nuovo Piano operativo comunale. L’obiettivo è discutere le strategie per il recupero delle aree deteriorate in città. L’amministrazione comunale si sta concentrando su questo tema come una priorità del piano, con l’intento di intervenire su edifici e aree in stato di abbandono.

SANTA CROCE Il recupero degli edifici abbandonati e degradati è uno dei punti salienti del nuovo Piano operativo comunale del Comune di Santa Croce che l'amministrazione guidata dal sindaco Roberto Giannoni sta mettendo a punto. A tal proposito marted' 17 marzo lo stesso Giannoni e l'architetto Paola Bucci incontrano i proprietari degli " ambiti urbani degradati ". "Auspico la massima partecipazione agli incontri in modo che si crei uno scambio di informazioni utili alla futura gestione del nostro territorio", il commento del sindaco. "L'amministrazione comunale – si legge in una nota del Comune – per favorire la massima diffusione delle iniziative di partecipazione legate al nuovo piano operativo comunale, il cui avvio del procedimento è stato deliberato nel novembre scorso, invita gli interessati a partecipare agli incontri dedicati.