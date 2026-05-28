Rifatto il sindaco occorre rifare Atm i sindacati confermano lo sciopero dell’8 giugno
Lo sciopero di otto ore tra i lavoratori del trasporto pubblico è confermato per l’8 giugno. Le sigle sindacali Filt Cgil, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Orsa Trasporti hanno ribadito che l’azione è legata a questioni lavorative e non a motivazioni politiche o elettorali. La mobilitazione si svolgerà senza modifiche rispetto alle precedenti comunicazioni.
Lo sciopero di otto ore dei lavoratori Atm resta confermato per l’8 giugno. Dopo la conclusione della tornata elettorale, Filt Cgil, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Orsa Trasporti ribadiscono che la mobilitazione non ha mai avuto finalità politiche o elettorali, respingendo le accuse rivolte nelle. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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