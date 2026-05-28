Rifatto il sindaco occorre rifare Atm i sindacati confermano lo sciopero dell’8 giugno

Notizia in breve

Lo sciopero di otto ore tra i lavoratori del trasporto pubblico è confermato per l’8 giugno. Le sigle sindacali Filt Cgil, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Orsa Trasporti hanno ribadito che l’azione è legata a questioni lavorative e non a motivazioni politiche o elettorali. La mobilitazione si svolgerà senza modifiche rispetto alle precedenti comunicazioni.