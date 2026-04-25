Sciopero bus Atm contro i sindacati | Scelta irresponsabile

L'azienda di trasporto pubblico ha commentato con durezza lo sciopero previsto per il 5 maggio, definendolo una scelta irresponsabile. La posizione di Atm si affianca alle comunicazioni ufficiali che annunciano possibili disagi per i pendolari, senza fornire dettagli sulle eventuali contromisure adottate. La vicenda coinvolge i rappresentanti sindacali e l'azienda, con le parti coinvolte che si scambiano dichiarazioni pubbliche sulla questione.

Dura presa di posizione di Atm contro lo sciopero organizzato dai sindacati per il prossimo 5 maggio. In una nota l'azienda contesta le modalità della protesta indetta da Filt-Cgil, Uil Trasporti, Faisa Cisal ed Or.S.A e non nasconde un tono ironico: “sarà comunque molto, molto, utile, a.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Sciopero il 24 aprile a Milano, si fermano i mezzi Atm: orari garantiti di bus, metro e tram

Leggi anche: Confermato lo sciopero dei mezzi Atm a Milano: gli orari di metro, bus e tram e le fasce garantite

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Sciopero trasporti in arrivo: bus fermi a Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia. Le fasce orarie; Sciopero Atm Milano oggi 24 aprile, chi si ferma e fasce garanzia; Sciopero Atm Milano 24 aprile: stop di 8 ore, orari e linee a rischio; Sciopero dei mezzi venerdì 24 aprile (nel bel mezzo della Design Week). Orari e linee coinvolte.

Confermato lo sciopero dei mezzi Atm a Milano: gli orari di metro, bus e tram e le fasce garantiteSciopero dei mezzi Atm confermato a Milano. Venerdì 24 aprile saranno a rischio la metropolitana, gli autobus e i tram all'ombra della Madonnina. L'agitazione, indetta dal sindacato Confial Trasporti, ... milanotoday.it

Sciopero Atm Milano oggi 24 aprile, stop metro, tram e bus: orari e fasce di garanziaLeggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero Atm Milano oggi 24 aprile, stop metro, tram e bus: orari e fasce di garanzia ... tg24.sky.it

Filcams Cgil e Uiltucs Uil Toscana indicono uno sciopero, contestando le aperture dei negozi il 25 Aprile e il 1° Maggio, festività considerate "date centrali per la democrazia e la libertà". La notizia su gonews.it https://www.gonews.it/p=1359781 - facebook.com facebook

Macomer, i migranti fanno lo sciopero della fame e della sete: «Centro invivibile» x.com