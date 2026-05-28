Rientra l' allarme contagio Ausl | Non è Dengue Sospesi i trattamenti straordinari antizanzare

Notizia in breve

L'Ausl Romagna ha comunicato che il sospetto caso di Dengue a Ravenna è risultato negativo dopo gli esami di laboratorio. Di conseguenza, si sono interrotti i trattamenti straordinari contro le zanzare. L'allarme contagio si è quindi concluso, con la conferma che non si tratta di una malattia trasmessa dalla zanzara. Nessun altro caso è stato segnalato.