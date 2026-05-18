Caso di Dengue a Parma | scatta il piano per evitare il contagio

Da parmatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Parma è stato confermato un caso di Dengue in una bambina residente in Piazza Don Giuseppe Diana. Dopo l’annuncio del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL locale, sono stati avviati i protocolli di sicurezza previsti per contenere il rischio di diffusione del virus. Le autorità hanno messo in atto misure di sorveglianza e di controllo per prevenire eventuali nuovi contagi e proteggere la salute della comunità.

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Dopo la comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL di Parma, che conferma un caso di positività al virus Dengue in una bimba a Parma, residente in Piazza Don Giuseppe Diana, sono stati immediatamente attivati i protocolli previsti a tutela della salute pubblica.Il Comune di Parma. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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