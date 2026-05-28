Una docente di matematica dell’Istituto tecnico agrario di Riccia si è presentata per la terza volta in Questura a Campobasso come persona informata sui fatti. Era accompagnata dal marito, che lavora come tecnico di laboratorio nella stessa scuola. La questura non ha ancora rilasciato commenti sulla vicenda, mentre si attendono sviluppi. La docente non ha fornito dichiarazioni e si mantiene il massimo riserbo sull’indagine in corso.

Una professoressa di matematica dell’Istituto tecnico agrario di Riccia, accompagnata dal marito (tecnico di laboratorio nella stessa scuola), si è presentata per la terza volta in Questura a Campobasso come persona informata sui fatti. Prima di entrare, la coppia si è salutata con un bacio.La donna è da tempo amica di Gianni Di Vita, commercialista di 55 anni, ex tesoriere regionale del Pd ed ex sindaco di Pietracatella, padre di Antonella e Sara, morte tra il 27 e il 28 dicembre per avvelenamento da ricina. La Procura di Larino indaga per omicidio premeditato.Gli inquirenti della Squadra Mobile, diretti da Marco Graziano, stanno scandagliando i rapporti familiari alla ricerca del movente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ricina, la prof di matematica: tam tam dalla questura, svolta vicina?

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