Effetto-Macron sondaggi e tam tam all' Eliseo | chi vincerà in Francia

Un nuovo sondaggio pubblicato dall’istituto Ifop rivela che la polarizzazione in Francia si intensifica, con diversi candidati che si contendono il supporto degli elettori. La situazione politica si accende mentre si avvicinano le prossime elezioni, e il tam tam mediatico all’Eliseo cresce di giorno in giorno. La sfida tra i principali aspiranti si fa sempre più accesa, creando un clima di attesa tra la popolazione.

Dopo Macron, la polarisation. Un sondaggio pubblicato ieri dall’istituto Ifop conferma la polarizzazione in corso della politica francese, dando i due partiti che si trovano alle estremità dell’Assemblea nazionale, il Rassemblement national (Rn) a destra e la France insoumise (Lfi) a sinistra, finalisti delle presidenziali del 2027. Secondo l’inchiesta demoscopica Ifop, Jordan Bardella, presidente di Rn e candidato all’Eliseo in caso di conferma dell’ineleggibilità di Marine Le Pen, è accreditato al 36% delle intenzioni di voto in vista del primo turno delle presidenziali, e al secondo posto, al 13, c’è il leader della sinistra radicale, ossia Jean-Luc Mélenchon. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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