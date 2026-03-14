Una petizione per le liste d’attesa continua a raccogliere firme, con un tam tam che coinvolge diverse circoscrizioni. Questa mattina, alle 11, un uomo con capelli bianchi si è presentato in redazione chiedendo dove si possa firmare. La richiesta si ripete tra cittadini che si mobilitano per esprimere il loro disappunto sulla gestione delle liste.

"Scusate, dov’è che si firma per le liste d’attesa?" Il primo arriva in redazione alle 11. Ha i capelli bianchi e si chiama Matteucci. Neanche il tempo di allungargli un foglio che ha già scritto nome, cognome, indirizzo e firma. La milleduecentounesima riga di quella mobilitazione popolare che vede alla testa un’infaticabile 79enne pesarese: Zoe Bruni. La sua impresa è stata raccontata l’altro ieri: lo scorso ottobre, dopo un’esperienza negativa con il Cup, a cui si era rivolta per prenotare una visita urgente, ha fatto quello che non aveva mai fatto prima. Bandire una crociata contro il "persistente problema – ha scritto nel testo della raccolta firme – dei lunghi tempi d’attesa per la prenotazione di visite mediche ed esami specialistici". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Dove si firma per le liste d’attesa?". La petizione di Zoe va avanti. Tam tam nelle circoscrizioni

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