Il Tribunale di Torino ha disposto l’amministrazione giudiziaria per il casinò di Saint-Vincent, dopo sei mesi di indagini, sequestri e indagati. L’obiettivo è rimuovere situazioni considerate tossiche e illegali all’interno della struttura. La decisione segue un lungo periodo di accertamenti che hanno coinvolto diverse persone e hanno portato a sequestri e indagini. La gestione del casinò passerà ora a un amministratore giudiziario nominato dal tribunale.

Dopo sei mesi di indagini, sequestri e indagati, il Tribunale di Torino ha disposto l'amministrazione giudiziaria per il Casinò di Saint-Vincent. È la prima volta che si applica questo decreto a una casa da gioco, e rientra nelle operazioni di un'ampia inchiesta iniziata nel dicembre 2025, quando la Guardia di Finanza di Aosta aveva indagato 33 persone a vario titolo, sequestrando circa 5 milioni di euro. Dalle motivazioni del decreto si legge che il "sistema di riciclaggio incentrato sulla casa da gioco valdostana" con reati, tra gli altri, di associazione a delinquere, riciclaggio, ricettazione e corruzione di incaricato di... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il casinò di Saint-Vincent in amministrazione giudiziaria. “Rimuovere situazioni tossiche e illegali”

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Casinò di Saint-Vincent sotto amministrazione giudiziaria: prima volta in Italia

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