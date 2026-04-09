Fattoria solare a Saint-Vincent | nuovi ritardi per il progetto Pioule

Un progetto per una fattoria solare a Saint-Vincent, denominato Pioule, ha subito nuovi ritardi. La società responsabile, Cva Eos, ha comunicato l’intenzione di completare i lavori entro la fine del 2026. La realizzazione di questa infrastruttura si inserisce in un piano più ampio di sviluppi energetici nella zona. Per ora, le date di completamento sono state posticipate rispetto alle previsioni iniziali.

Cva Eos punta a completare la realizzazione della fattoria solare Pioule a Saint-Vincent entro la fine del 2026. L’obiettivo energetico del progetto dipende ora dal superamento di alcuni passaggi burocratici e contrattuali che condizionano l’avvio dei cantieri. L’assessore allo sviluppo economico, Bertschy, ha fornito i dettagli tecnici relativi alla gestione dell’iniziativa durante un confronto con il gruppo Avs. Attualmente, Cva sta conducendo le valutazioni necessarie per affidare i lavori a una ditta specializzata nella costruzione di impianti fotovoltaici. Questa società avrà il compito di gestire la progettazione esecutiva e stabilire il cronoprogramma definitivo delle operazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fattoria solare a Saint-Vincent: nuovi ritardi per il progetto Pioule Terranuova Bracciolini avvia il progetto di energia solare alla Rsa “Don Amelio Vannelli”Arezzo, 7 aprile 2026 – Sono iniziati i lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la RSA “Don Amelio Vannelli”, situata in... Intesa Sanpaolo, finanziamento al progetto solare Big Muddy negli Stati UnitiLa divisione IMI Corporate & Investment banking di Intesa Sanpaolo, guidata da Mauro Micillo, ha coordinato e partecipato a un finanziamento di 183... Si parla di: 'Fattoria solare Pioule', avvio lavori a luglio e ultimazione a fine anno; Consiglio Valle; Cva, ospedale e sicurezza tra i temi 'à la une'. Cva, entro fine 2026 una 'fattoria solare' a Saint-VincentA Saint-Vincent sorgerà la Fattoria solare Pioule, impianto fotovoltaico realizzato da Cva Eos. Rispondendo ad una interrogazione del gruppo Avs, l'Assessore allo sviluppo economico, Luigi Bertschy, ... ansa.it