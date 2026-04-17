Il Tribunale di Milano ha revocato l’amministrazione giudiziaria disposta lo scorso luglio nei confronti di un noto marchio del settore moda. La decisione è stata presa con qualche settimana di anticipo rispetto alla tempistica prevista e riguarda l’accusa di agevolazione colposa del caporalato. La misura era stata applicata in seguito a un procedimento legale avviato contro l’azienda.

Milano, 17 aprile 2026 – Buone notizie per Loro Piana. Con un leggero anticipo sulla tabella di marcia prevista il Tribunale di Milano ha revocato la misura di amministrazione giudiziaria disposta, lo scorso luglio, nei confronti del noto marchio della moda per agevolazione colposa del caporalato. Il commento del gruppo. A renderlo noto è la società del gruppo Lvmh mettendo in luce che, per i giudici, "il percorso virtuoso intrapreso e portato a compimento da Loro Piana in tempi molto rapidi è una chiara manifestazione della volontà della società di dare seguito agli sforzi già iniziati impegnandosi nell'adozione e nell'implementazione delle procedure e best practices.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Loro Piana, il Tribunale di Milano revoca l'amministrazione giudiziaria per caporalato

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