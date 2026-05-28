Un rapporto dell’Eurispes evidenzia che le analisi sociali devono andare oltre i numeri. Secondo Ricceri, l’approccio quantitativo non basta più, perché i problemi sociali presentano aspetti qualitativi complessi. La ricerca suggerisce che per comprendere appieno le dinamiche sociali occorre considerare anche le sfumature e le percezioni, non solo i dati numerici.

Roma, 28 mag. -(Adnkronos) - "L'analisi qualitativa è fondamentale per la qualità sociale. I termini quantitativi non sono più sufficienti. Ci si accorge che gli ostacoli oggi sono legati a processi di tipo qualitativo". Lo ha detto Marco Ricceri, segretario generale dell'Eurispes, intervenendo a Roma alla presentazione del 38° Rapporto Italia 2026 dell'istituto. "Sulla sostenibilità siamo partiti anche a livello europeo con lo sviluppo verde, ma adesso stiamo facendo marcia indietro sui regolamenti – spiega il segretario generale –. Se andiamo a vedere cosa accade al di fuori del sistema europeo, ci accorgiamo che invece molti Paesi stanno puntando a diventare più competitivi e più sviluppati proprio lavorando su questo processo dell'economia verde. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ricerca, Ricceri (Eurispes): "Analisi quantitativa non basta più, ostacoli sono qualitativi"

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