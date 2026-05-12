Cna critica le lungaggini burocratiche che ostacolano le imprese, sottolineando come il percorso verso la transizione energetica venga rallentato da ritardi di tre anni nelle pratiche di approvazione di un progetto agrivoltaico. La denuncia riguarda un’azienda agricola che, da tempo, attende il via libera per realizzare l’impianto, mentre le procedure amministrative sembrano prolungarsi senza una conclusione immediata.

"Non si può parlare di transizione energetica e poi lasciare le imprese ferme per tre anni". Cna, con il suo presidente Marco Polazzi (foto), difende l’azienda agricola che da circa tre anni vede il proprio progetto agrivoltaico impantanato negli iter per l’approvazione. "Riteniamo assurdo che un’impresa agricola che decide di investire in energie rinnovabili, diversificazione produttiva e sostenibilità venga lasciata per anni senza una risposta definitiva, tra pareri, rinvii e procedure interminabili. Parliamo di un impianto che potrebbe produrre energia sufficiente per circa 1.800 famiglie, realizzato accanto al tracciato autostradale, in una zona marginale alla coltivazione e individuata dalla legge nazionale come compatibile con questo tipo di interventi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cna attacca: "Basta ostacoli alle imprese"

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