Riapre via Rivola | conclusi in anticipo i lavori del secondo lotto di riqualificazione del centro storico

I lavori di riqualificazione di via Rivola, parte del secondo lotto del progetto di rifacimento urbano in Città Alta, sono stati completati prima della data prevista. La riqualificazione, promossa dall’amministrazione comunale, si è conclusa con anticipo rispetto al cronoprogramma. La strada è stata riaperta al traffico e pedoni. La conclusione anticipata ha permesso di riutilizzare lo spazio più rapidamente rispetto ai piani iniziali.

Bergamo. Si sono conclusi in anticipo rispetto al cronoprogramma i lavori di riqualificazione di via Rivola, ultimo intervento del secondo lotto del progetto di rifacimento urbano promosso dal Comune in Città Alta. La strada sarà riaperta al transito da venerdì 29 maggio, quasi tre settimane prima della scadenza inizialmente fissata al 18 giugno. L’intervento rientra nel più ampio piano di “Riqualificazione con rifacimento impianti di via Colleoni in Città Alta”, un appalto dal valore complessivo di 600mila euro che ha interessato via Colleoni, largo Colle Aperto e via Rivola con opere di sistemazione delle pavimentazioni storiche, dei percorsi pedonali e dei sottoservizi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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