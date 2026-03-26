Riqualificazione della rete idrica lavori finiti in anticipo in viale Rimini | dopo Pasqua il secondo tratto

I lavori di riqualificazione della rete idrica lungo viale Rimini sono stati completati prima del previsto nel tratto tra viale Montefiore e viale Romagna. La strada è stata riaperta al traffico dopo l’asfaltatura. Il prossimo intervento, che interesserà il tratto a mare della ferrovia, inizierà lunedì 7 aprile. La conclusione anticipata ha permesso di ridurre i tempi di intervento programmati.

Conclusi in anticipo i lavori di ammodernamento della rete acquedottistica realizzati da Hera nel tratto di viale Rimini tra viale Montefiore e viale Romagna, già riaperto al traffico dopo l’asfaltatura, il prossimo intervento prenderà avvio lunedì 7 aprile nel tratto a mare della ferrovia, tra viale Leoncavallo e viale Guinizelli. Un intervento che consentirà di rinnovare le condotte idriche, migliorando l’efficienza e la sicurezza del servizio in un’area strategica della città. L’zmministrazione ed Hera ringraziano i cittadini per la collaborazione, sottolineando l’importanza di questi interventi per il miglioramento dei servizi e la sicurezza del territorio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Riqualificazione della rete idrica, lavori finiti in anticipo in viale Rimini: dopo Pasqua il secondo tratto Articoli correlati Viale Ceccarini, il nuovo volto della città giardino: da Pasqua percorribile il tratto fino a viale GramsciNuova pavimentazione, tecnologia per proteggere i pini e un progetto ispirato al “bosco filare”: prende forma la trasformazione di viale Ceccarini... Villaggio Papini, al via il rinnovo della rete idrica e la riqualificazione del quartiere con nuovi asfaltiHanno preso il via oggi i lavori di Hera per la completa riqualificazione della rete idrica nel quartiere Riccione 2-Villaggio Papini. Contenuti e approfondimenti su Riqualificazione della Temi più discussi: BOSA: RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE IDRICA, DISMISSIONE DELLE VECCHIE CONDOTTE NELLE VIE SERRAVALLE E SANT’IGNAZIO; Abbanoa: interruzione idrica programmata; GONNOSFANADIGA: RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE IDRICA, NUOVE APPARECCHIATURE IDRAULICHE IN VIA LEOPARDI; Assemini, la nuova condotta dell’acqua di via Coghe sarà collegata alla rete idrica esistente - L'Unione Sarda.it. Mezzane di Sotto, al via il potenziamento della rete idrica a Castagnè: investimento da 500 mila euroA Mezzane di Sotto prende avvio un importante intervento di riqualificazione e potenziamento della rete idrica nella frazione di Castagnè, con lavori affidati ... giornaleadige.it Ceppaloni – Rete idrica, riqualificazione in corsoUn intervento di ammodernamento importante, necessario, ma che non basterà da solo a risolvere il problema della carenza d'acqua. A Ceppaloni sono in corso i lavori di rifacimento della rete idrica, f ... ilsannioquotidiano.it Redazione web Presentata la riqualificazione della rete dei sottoservizi e delle pavimentazioni finanziata con i fondi post sisma - facebook.com facebook