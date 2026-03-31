Lavori conclusi e rispettate le tempistiche | via del Pestrino riapre al traffico

I lavori iniziati a metà marzo in via del Pestrino a Verona si sono conclusi e, a partire dalle 12.30 di martedì 31, la strada è stata riaperta al traffico. La viabilità è tornata alla normalità dopo il termine degli interventi.

La strada è stata riaperta alle 12.30 del 31 marzo. L'assessore Tommaso Ferrari ha ricordato che il cantiere «non poteva essere rimandato per scadenze PNRR»: prosegue dunque il recupero del compendio di Forte Santa Caterina Si sono conclusi i lavori iniziati a metà marzo in via del Pestrino, a Verona, e a partire dalle 12.30 di martedì 31 la viabilità è dunque tornata alla normalità. Da Palazzo Barbieri spiegano che, come previsto da cronoprogramma e con qualche ora di anticipo, l'impresa ha concluso le attività da progetto: sul posto si è diretta la polizia locale per gestire la riapertura. «Sono state rispettate le tempistiche... 🔗 Leggi su Veronasera.it

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