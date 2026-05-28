Riapre l' ufficio postale di Santa Croce sull' Arno dopo i lavori di ammodernamento
L'ufficio postale di Santa Croce sull'Arno è stato riaperto dopo i lavori di ristrutturazione. Gli interventi hanno interessato la sede di via Niccolò Copernico 7 e sono stati conclusi. La riapertura permette di offrire anche servizi della pubblica amministrazione.
L'ufficio postale di Santa Croce sull'Arno ha riaperto dopo i lavori di ristrutturazione. Sono terminati gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di via Niccolò Copernico 7, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie a. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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