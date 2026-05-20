Riapre l’ufficio postale di Porto Cesareo | completati i lavori di ammodernamento

Da domani, giovedì 21 maggio, l’ufficio postale di Porto Cesareo riapre al pubblico dopo i lavori di ammodernamento. I lavori sono stati completati nelle ultime settimane, permettendo di ripristinare l’apertura al pubblico. La riapertura segna la fine di un periodo di chiusura temporanea, durante il quale sono stati effettuati interventi di aggiornamento delle strutture e delle apparecchiature. L’ufficio postale tornerà a operare secondo gli orari abituali, offrendo nuovamente servizi ai cittadini della zona.

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PORTO CESAREO – A partire dalla giornata di domani, giovedì 21 maggio, l’ufficio postale di Porto Cesareo sarà nuovamente accessibile al pubblico. La sede di via Amerigo Vespucci ha completato il programma di ristrutturazione finalizzato all'adozione del modello “Polis”, l’iniziativa di Poste. 🔗 Leggi su Lecceprima.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Trecastagni, via ai lavori di ammodernamento dell'ufficio postalePoste Italiane comunica che l’ufficio postale di Trecastagni da domani sarà oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei... Lavori di ammodernamento, chiude l’ufficio postale in piazza del BorgoDa giovedì rimarrà chiuso fino alla fine del mese l’ufficio postale in piazza del Borgo a Porto Recanati (nella foto), per lo svolgimento di alcuni... Riapre l’ufficio postale di Porto Cesareo: completati i lavori di ammodernamentoLa sede di via Amerigo Vespucci torna operativa domani, giovedì 21 maggio, con l’integrazione dei servizi della pubblica amministrazione e l’adeguamento strutturale degli spazi interni ... lecceprima.it L’ufficio postale riapre stamani con nuova vesteSAN ROMANO L’ufficio postale di San Romano riapre al pubblico stamani, lunedì, dalle 10,30, dopo i lavori di ristrutturazione secondo ... lanazione.it