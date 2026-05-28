L’edicola di piazza Foglia a Rozzano ha riaperto dopo una chiusura temporanea. Il chiosco, gestito da un commerciante locale, è tornato operativo e sarà aperto al pubblico. La riapertura mira a offrire un punto di incontro e servizi utili per i cittadini della zona.

Rinasce l’edicola nel cuore della città. Da qualche giorno ha riaperto il chiosco di piazza Foglia, tornato operativo grazie all’impegno e alla passione di uno storico commerciante locale. A guidare questa nuova ripartenza è Antonio Niutta (nella foto), titolare dell’esercizio commerciale, che ha deciso di restituire al quartiere un luogo simbolico, da sempre punto di riferimento per cittadini, famiglie e residenti. L’obiettivo non è soltanto quello di riportare in vita una storica edicola, "ma anche di trasformarla in uno spazio di incontro e di servizi utili per la comunità". Oltre alla vendita di quotidiani e riviste, il chiosco punta infatti ad ampliare progressivamente la propria offerta, tornando a essere un presidio di vicinanza e socialità nel cuore della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Riapre l’edicola nel cuore di Rozzano: "Sarà uno spazio di incontro e di servizi utili per i cittadini"

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