Stanza tutta per sé uno spazio di ascolto e dignità nel cuore di Copertino

A Copertino è stata inaugurata questa mattina una nuova stanza presso la caserma dei carabinieri, dedicata all’ascolto e alla tutela delle donne vittime di violenza. L’iniziativa mira a offrire uno spazio riservato e dignitoso, dove le persone possono trovare supporto e assistenza in un ambiente protetto. La struttura si inserisce in un percorso volto a rafforzare le misure di contrasto alla violenza di genere nel territorio.

COPERTINO – La città di Copertino segna un passo importante nel percorso di contrasto alla violenza di genere con l’inaugurazione, avvenuta questa mattina presso la tenenza dei carabinieri in via Lucania, di una “Stanza tutta per sé”.Questo nuovo spazio nasce dalla solida collaborazione tra il.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Inaugurata la “Stanza tutta per sé” a Copertino: un rifugio sicuro per le donne vittime di violenzaCOPERTINO – La tenenza dei carabinieri di Copertino ha aperto ufficialmente le porte della “Stanza tutta per sé”. Una stanza tutta per sé: inaugurato spazio a CrotoneUna stanza tutta per sé: a Crotone un nuovo spazio protetto per le donne che denunciano la violenza La Questura di Crotone compie un passo... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La stanza tutta per sé in basso Molise contro tutte le violenze; Una stanza tutta per sé, presidio concreto pensato per trasformare l’accoglienza in protezione reale; Una stanza tutta per sé a Copertino con Soroptimist ed Arma dei Carabinieri; inaugurazione larino una stanza tutta per sè 4. Copertino, inaugurata una Stanza tutta per sé. Un nuovo presidio contro la violenza di generePresso la Tenenza dei Carabinieri nasce il 336° spazio protetto in Italia, frutto della sinergia tra l'Arma e il Soroptimist International Club di Lecce. leccenews24.it Inaugurata la Stanza tutta per sé a Copertino: un rifugio sicuro per le donne vittime di violenzaAll’inaugurazione ha preso parte il comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri di Lecce, il colonnello Andrea Siazzu, che ha sottolineato l’importanza di questo spazio protetto, realizzato in ... lecceprima.it Una stanza tutta per noi, il book club e il talk ora da Prinz Zaum @nonchiamatecimuse - facebook.com facebook