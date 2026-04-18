Oggi riapre in centro una vecchia rivendita di giornali, che dopo quasi due anni di chiusura torna a essere operativa con il nome di

Dopo mesi di lavoro e preparazione, una storica rivendita di giornali di Terranuova Bracciolini, chiusa da quasi due anni, è pronta a riaprire stamani con il nome di " Edicola Viale ". Il progetto è nato dall’iniziativa del gruppo di giovani del Beta Bar e del Quasi Quasi, che hanno scelto di investire su uno spazio simbolico per il paese, trasformandolo in un presidio culturale e sociale contemporaneo, capace di coniugare memoria e nuove forme di fruizione. La riapertura non rappresenta soltanto il recupero di un’attività commerciale, ma si inserisce in un percorso più ampio di rigenerazione di un luogo che, per decenni, ha costituito un punto di riferimento quotidiano per la comunità.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Riapre in centro l’edicola. Sarà un punto culturale oltre che una rivendita

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