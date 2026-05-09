Alle Pavoniere di Prato arriva Golf&Wine Championship 2026
Il 9 maggio 2026, alle Pavoniere di Prato, si svolgerà una tappa del Golf&Wine Championship 2026, un circuito nazionale che comprende più di venti gare nelle principali regioni vinicole italiane. L’evento combina sport e vino, attirando appassionati di golf e di enologia da diverse zone del paese. La manifestazione si terrà nel parco pubblico di Prato, noto per le sue aree verdi e spazi aperti.
Prato, 9 maggio 2026 – Sport e vino, benessere e passione. Arriva a Prato la tappa del Golf&Wine Championship 2026, il circuito nazionale di oltre venti gare nelle principali regioni vinicole italiane. Domenica 17 maggio Le Pavoniere Golf & Country Club, a Prato, ospiterà il campionato di golf itinerante dedicato alle aziende vinicole del Belpaese, ove ogni cantina verrà rappresentata da quattro giocatori. Il Golf&Wine Championship nasce con l’obiettivo di valorizzare l’eccellenza enogastronomica italiana attraverso lo sport, creando un connubio unico tra il mondo del golf e quello delle tradizioni vinicole. La mission del circuito è quella di mettere in relazione territori, imprese, professionisti e appassionati, trasformando ogni gara in un’esperienza di scoperta culturale, oltre che sportiva.🔗 Leggi su Lanazione.it
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