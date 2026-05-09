Alle Pavoniere di Prato arriva Golf&Wine Championship 2026

Il 9 maggio 2026, alle Pavoniere di Prato, si svolgerà una tappa del Golf&Wine Championship 2026, un circuito nazionale che comprende più di venti gare nelle principali regioni vinicole italiane. L’evento combina sport e vino, attirando appassionati di golf e di enologia da diverse zone del paese. La manifestazione si terrà nel parco pubblico di Prato, noto per le sue aree verdi e spazi aperti.

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