Riapertura straordinaria delle GPS per chi non consegue il titolo entro il 30 giugno? Non è prevista

Non è prevista una riapertura straordinaria delle GPS per chi non consegue il titolo entro il 30 giugno. Durante un question time trasmesso il 25 maggio 2026, è stato chiarito che non ci saranno ulteriori aperture ufficiali per questa procedura. La discussione si è concentrata sulle modalità di reclutamento dei docenti e sull’assegnazione delle supplenze, senza menzionare eventuali proroghe o nuove finestre di accesso alle graduatorie.

Nel question time del 25 maggio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica, è stata affrontata una questione relativa alle procedure di reclutamento dei docenti e all’attribuzione delle supplenze. Il focus è stato posto sugli elenchi regionali per il ruolo e sul rapporto con la scelta delle 150 preferenze, passaggio centrale per i docenti interessati alle nomine e agli incarichi annuali. Nel corso della diretta è stato chiarito che l’OM n. 27 del 16 febbraio 2026 ha permesso l’inserimento con riserva per il titolo conseguito entro il 30 giugno permetterà quindi di sciogliere la riserva (finestra prevista tra il 15 giugno e il 2 luglio) e essere collocati a pieno titolo in prima fascia GPS. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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