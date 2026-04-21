Lavori Canale aperti | riapertura strada entro il 30 giugno prevista una diga
I lavori lungo il Canale Patri, iniziati per mettere in sicurezza l'area, prevedono la riapertura della strada entro il 30 giugno. Tra le misure previste, è in programma la costruzione di una diga all'altezza del rione Sant'Elia. L'intervento interessa la zona e riguarda sia il ripristino della viabilità che interventi strutturali sul canale. La conclusione dei lavori è fissata entro la fine del mese prossimo.
BRINDISI – È prevista anche una diga all'altezza del rione Sant'Elia, nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza di Canale Patri. Lo ha spiegato l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Brindisi, Cosimo Elmo, in occasione della seduta della commissione consiliare al ramo, presieduta da.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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