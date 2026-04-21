Lavori Canale aperti | riapertura strada entro il 30 giugno prevista una diga

I lavori lungo il Canale Patri, iniziati per mettere in sicurezza l'area, prevedono la riapertura della strada entro il 30 giugno. Tra le misure previste, è in programma la costruzione di una diga all'altezza del rione Sant'Elia. L'intervento interessa la zona e riguarda sia il ripristino della viabilità che interventi strutturali sul canale. La conclusione dei lavori è fissata entro la fine del mese prossimo.