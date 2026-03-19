Conseguo titolo sostegno Indire entro il 30 giugno 2026 | quando potrò dichiararlo in GPS?
Un lettore ha chiesto quando potrà dichiarare in GPS il titolo di sostegno conseguito entro il 30 giugno 2026. La domanda di iscrizione alle GPS 202628, con scadenza il 16 marzo alle ore 23, ha creato qualche difficoltà nell’orientarsi, e questa richiesta potrebbe rappresentare un caso tra i tanti affrontati in questi giorni.
Il quesito arrivato a [email protected] purtroppo potrebbe non essere isolato, per la coincidenza di alcuni fattori che non hanno reso semplice orientarsi nella fase di iscrizione alle GPS 202628, la cui presentazione della domanda era possibile entro il 16 marzo ore 23.59. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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