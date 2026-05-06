Balneazione revocato il divieto in tre punti di Genova

Con l’arrivo della stagione estiva, sono stati revocati i divieti di balneazione in tre zone di Genova. Il 30 aprile erano stati istituiti divieti in alcuni punti, tra cui Santa Chiara, Vernazzola e via Flecchia. Ora, le autorità hanno deciso di riaprire queste aree, permettendo nuovamente di fare il bagno lungo la costa. La revoca riguarda specificamente i tratti tra i civici indicati e le relative spiagge.

Si avvicina la bella stagione e arrivano i primi divieti di balneazione.Il 30 aprile era scattato lo stop in tre punti: Santa Chiara, dal civico 47 di via Capo di Santa Chiara, la spiaggia di Vernazzola, da punta Molo Vernazzola al civico 4 di via Vernazzola, e infine in via Flecchia, dal lato.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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