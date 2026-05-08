Napoli revocato il divieto di balneazione sul Lungomare Caracciolo

Il sindaco di Napoli ha firmato un'ordinanza che revoca il divieto di balneazione sul Lungomare Caracciolo, dopo che le analisi dell'Arpac hanno confermato il ritorno dei valori di acqua entro i limiti previsti. La decisione è stata presa sulla base dei risultati delle ultime analisi delle acque marine nella zona. La misura restrittiva era stata adottata in precedenza a causa di valori di inquinamento superiori ai limiti consentiti.

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Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato il provvedimento dopo i nuovi risultati delle analisi Arpac, che hanno confermato il ritorno dei valori entro i limiti previsti l’area marino costiera del Lungomare Caracciolo. Torna balneabile l’area marino costiera del Lungomare Caracciolo a Napoli. Il sindaco Gaetano Manfredi ha infatti firmato il provvedimento di revoca del divieto di balneazione dopo l’esito favorevole delle nuove analisi effettuate da ARPAC. I campioni di acqua di balneazione erano stati prelevati nella giornata di martedì e hanno evidenziato il rientro dei parametri entro i limiti previsti dalla normativa. Il precedente divieto era stato disposto dopo che le analisi della settimana precedente avevano registrato valori superiori alla norma, attribuiti però a fattori contingenti.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli, revocato il divieto di balneazione sul Lungomare Caracciolo Notizie correlate Lungomare Caracciolo di Napoli, revocato il divieto di balneazioneTempo di lettura: < 1 minuto Revocato il divieto di balneazione per l’area marino costiera denominata Lungomare Caracciolo. Revocato il divieto di balneazione sul lungomare Caracciolo dopo le nuove analisi dell’ArpacIl Comune di Napoli ha revocato il divieto di balneazione imposto pochi giorni fa sul lungomare Caracciolo: dalle nuove analisi è emerso che i... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Lungomare Caracciolo di Napoli, revocato il divieto di balneazione; Napoli, revocato il divieto di balneazione al Lungomare Caracciolo; Lungomare Caracciolo, revocato il divieto di balneazione: il provvedimento firmato da Manfredi; Lungomare Caracciolo, revocato il divieto di balneazione. Revocato il divieto di balneazione sul lungomare Caracciolo: spiagge di nuovo accessibili.Il Lungomare Caracciolo, simbolo di Napoli, continuerà a essere un luogo di aggregazione, dove si intrecciano storie di vita, tradizioni e nuove esperienze. La balneazione, ora ripristinata, ... napolipiu.com Lungomare Caracciolo di Napoli, revocato il divieto di balneazioneRevocato il divieto di balneazione per l'area marino costiera denominata Lungomare Caracciolo. Il provvedimento è stato firmato dal sindaco Gaetano Manfredi a seguito dei risultati delle analisi ... ansa.it Il Comune di Napoli ha revocato il divieto di balneazione imposto pochi giorni fa sul lungomare Caracciolo: dalle nuove analisi è emerso che i parametri sono tornati nella norma. - facebook.com facebook Napoli, revocato il divieto di balneazione sul lungomare Caracciolo x.com