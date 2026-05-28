Reversibilità coppie omosessuali | la Consulta annulla il divieto INPS

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto di reversibilità per le coppie omosessuali, annullando le restrizioni dell’INPS. Di conseguenza, le coppie dello stesso sesso possono ora richiedere i pagamenti arretrati relativi alla pensione di reversibilità. Sono stati modificati anche i criteri per le pensioni dei partner stranieri, che ora possono accedervi alle stesse condizioni delle coppie italiane. La decisione riguarda tutti i casi in cui si applica la reversibilità, senza distinzione di orientamento sessuale.

? Punti chiave Chi può ora richiedere i pagamenti arretrati all'INPS?. Come cambiano i criteri per le pensioni dei partner stranieri?. Perché la Corte ha annullato il limite temporale del 2016?. Quali somme dovrà versare l'Istituto ai superstiti danneggiati?.? In Breve Sentenza 91 del 2026 annulla il divieto INPS per matrimoni omosessuali esteri.. Pagamenti retroattivi dovuti dall'Inps a partire dal 1 novembre 2015.. Corte d'appello di Milano aveva già ribaltato il diniego previdenziale.. Riconoscimento diritti per superstiti con legami formalizzati prima della legge Cirinnà 2016..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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