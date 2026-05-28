Restaurata la Fontana di Colombo ambasciatore italiano in Usa | Momento di grande soddisfazione

Notizia in breve

L’ambasciatore italiano negli Stati Uniti ha commentato la conclusione dei lavori di restauro della Fontana di Colombo a Washington DC, definendola un momento di grande soddisfazione. Ha anche riferito che l’amministrazione Trump ha manifestato interesse nel rivalutare la figura dell’esploratore italiano. L’intervento sulla fontana è stato completato di recente, dopo un intervento di conservazione e recupero. La fontana si trova nel cuore della capitale americana ed è un simbolo storico legato all’Italia.