Restaurata la Fontana di Colombo ambasciatore italiano in Usa | Momento di grande soddisfazione
L’ambasciatore italiano negli Stati Uniti ha commentato la conclusione dei lavori di restauro della Fontana di Colombo a Washington DC, definendola un momento di grande soddisfazione. Ha anche riferito che l’amministrazione Trump ha manifestato interesse nel rivalutare la figura dell’esploratore italiano. L’intervento sulla fontana è stato completato di recente, dopo un intervento di conservazione e recupero. La fontana si trova nel cuore della capitale americana ed è un simbolo storico legato all’Italia.
(Adnkronos) – L’ambasciatore italiano negli Stati Uniti Marco Peronaci commentare la restaurazione della Fontana di Colombo a Washington DC e il desiderio dell’amministrazione Trump di rivalutare la figura dell’esploratore italiano. —[email protected] (Web Info) L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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