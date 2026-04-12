Piuro restaurata la fontana storica di Case Pedrini | esempio di comunità e volontariato

A Piuro, una fontana storica situata a Case Pedrini è stata restaurata con il contributo di tre cittadini di Prosto. Il lavoro di recupero è stato realizzato senza coinvolgimento diretto delle istituzioni, grazie all’impegno volontario di persone del luogo. Questa iniziativa testimonia la partecipazione attiva della comunità locale nel preservare il patrimonio storico del territorio.

A Piuro ci sono storie che raccontano più di tante parole. Una di queste arriva da Prosto, dove una fontana storica è tornata a nuova vita grazie all’impegno spontaneo di tre cittadini.A segnalarlo è il sindaco Omar Iacomella, che ha voluto condividere pubblicamente un gesto di grande valore.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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