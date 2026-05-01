Cuorisità a Giffoni Valle Piana | restaurata la storica fontana di Ornito

A Giffoni Valle Piana, nella frazione Ornito, è stata completata la ristrutturazione della fontana storica in via Marano, che era rimasta inattiva per diversi anni. Il restauro ha riportato alla luce questa struttura antica, che ora si presenta di nuovo funzionante e visibile nella zona. L’intervento è stato effettuato dalle autorità locali per valorizzare un elemento di interesse storico e architettonico.

È stata restaurata la storica fontana in via Marano, nella frazione Ornito di Giffoni Valle Piana, rimasta in disuso per anni.Un intervento che si inserisce nel più ampio piano di valorizzazione delle frazioni, che sta interessando l’intero territorio comunale di Giffoni. La frazione Ad Ornito.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Svolta storica al Giffoni: nasce la Fondazione di Partecipazione “Giffoni Experience – La Valle delle Culture”Il fondatore Claudio Gubitosi: “Dallo scorso mese di settembre abbiamo attivato tutte le procedure per questo importante passaggio” Giffoni compie un...