Rerum Rubis Carafa e la Leggenda festival

Notizia in breve

Dal 28 al 30 maggio, Ruvo di Puglia ospita la terza edizione di Rerum Rubis, evento dedicato alla valorizzazione del patrimonio locale. La manifestazione si svolge in diversi luoghi della città e coinvolge esposizioni, incontri e iniziative culturali che esplorano la storia e le tradizioni del territorio. La programmazione include visite guidate e attività pensate per approfondire la memoria storica e artistica della comunità.