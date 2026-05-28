Rerum Rubis Carafa e la Leggenda festival
Dal 28 al 30 maggio, Ruvo di Puglia ospita la terza edizione di Rerum Rubis, evento dedicato alla valorizzazione del patrimonio locale. La manifestazione si svolge in diversi luoghi della città e coinvolge esposizioni, incontri e iniziative culturali che esplorano la storia e le tradizioni del territorio. La programmazione include visite guidate e attività pensate per approfondire la memoria storica e artistica della comunità.
Dal 28 al 30 maggio, Ruvo di Puglia torna a raccontarsi attraverso i suoi luoghi, la sua memoria e le storie che l’hanno attraversata grazie a una nuova edizione di Rerum Rubis. Carafa e la Leggenda, festival che dal 2013 connota il calendario culturale primaverile cittadino e che, anno dopo anno. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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Rerum Rubis – Carafa e la Leggenda Festival, il programma #ruvo facebook
Dal 28 al 30 maggio, Ruvo di Puglia torna a raccontarsi attraverso i suoi luoghi, la memoria e le storie nella nuova edizione di Rerum Rubis. Carafa e la Leggenda x.com
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