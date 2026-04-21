La leggenda dei Pink Floyd rivive al Festival di Majano

Al Festival di Majano si svolge una serata dedicata alle musiche dei Pink Floyd, con il concerto dei Pink Sonic, considerato uno tra i migliori tributi in Europa alla band britannica. La serata è incentrata sulle sonorità e le atmosfere che hanno reso celebre il gruppo. L’evento richiama appassionati e fan della musica rock e dei Pink Floyd, offrendo un’esperienza di musica dal vivo e ricreazione del sound originale.

Ritorna al Festival di Majano la serata evento dedicata alle sonorità, alle atmosfere e al mito dei Pink Floyd con il concerto dei Pink Sonic, fra i migliori tributi in Europa alla leggendaria band britannica. L’evento, in programma domenica 26 luglio (inizio alle 21.00), sarà un’occasione unica.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate The Wall: il muro dei Pink Floyd crolla (e rivive) al Teatro ColosseoIl suono che ha definito un’epoca, l’opera rock che ha abbattuto i confini tra musica e psicanalisi, lo spettacolo visivo che ha riscritto le regole... Pink Floyd, il mito rivive in live e ineditiA]ll'indomani della missione della Nasa Artemis II che ci ha mostrato il lato oscuro della Luna, sulla Terra il mondo della musica riscopre i Pink... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La leggenda continua. Antologia con inedito e immersione totale nel suono psichedelico; Pink Floyd: la strana collaborazione con l'Inter per i 50 anni di Wish You Were Here; Pink Floyd: Roger Waters reinterpreta Comfortably Numb con l'artista palestinese Mona Miari - Guarda il video; Le chitarre più costose della storia del rock (e perché valgono così tanto). La storia della leggendaria squadra di calcio dei Pink FloydImmaginateli, su un campo spelacchiato della Londra degli Anni ’70. Roger Waters tra i pali: uno di quei portieri un po’ filosofici, più testa che istinto. David Gilmour largo a destra, ala elegante, ... rockol.it PINK FLOYD e INTER ? La storia della Pink Floyd Football Club (PFFC)Per celebrare i 50 anni di Wish You Were Here, FC Internazionale Milano in collaborazione con Sony Music Italy rende omaggio ai Pink Floyd con un’esclusiva linea di prodotti che intreccia musica e c ... newsic.it Pink Floyd facebook