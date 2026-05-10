leggenda festival tanti eventi prenotazioni al via

A Empoli sono aperte le prenotazioni per il Leggenda Festival, un evento che coinvolge numerosi appuntamenti durante la settimana. La manifestazione si svolge nella città, attirando pubblico e partecipanti interessati a diverse iniziative culturali. L'apertura delle prenotazioni segna l'inizio di un periodo ricco di attività e momenti di incontro legati al festival. La città si prepara a vivere questa settimana dedicata alla cultura e alla lettura.

EMPOLI Con l’apertura delle prenotazioni per Leggenda Festival, Empoli entra ufficialmente nel clima della settimana più "leggibile" dell’anno. Da domani sarà infatti possibile riservare un posto agli eventi a numero chiuso della nona edizione, in programma dal 21 al 24 maggio: tutti gratuiti, ma con accesso regolato tramite piattaforma Eventbrite. Basta un’email valida, il biglietto sarà intestato alla bambina o al bambino (con ingresso anche per un accompagnatore) e non servirà stampare nulla. I bibliotecari sono comunque a disposizione per aiuto e supporto alle procedure di prenotazione. È sufficiente scrivere a [email protected] o telefonare al numero 0571 757873 il martedì, il giovedì e il sabato dalle 9 alle 13, e mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19.🔗 Leggi su Lanazione.it

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