Regime agevolato la Corte tributaria dà ragione al contribuente | non decade per una dichiarazione omessa
La Corte tributaria di Agrigento ha stabilito che un contribuente non perde il diritto al regime fiscale agevolato per una dichiarazione omessa, considerando insufficiente questa omissione per far decadere il beneficio. La sentenza, depositata il 24 aprile, ha annullato un avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate.
Una semplice omissione dichiarativa non basta a far perdere il diritto al regime fiscale agevolato. Lo ha stabilito la corte di giustizia tributaria di Agrigento che, con una sentenza depositata il 24 aprile, ha annullato un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate notificato a un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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