Scommesse la Corte tributaria umbra dà ragione ai bookmaker | Fuori legge le sanzioni al 120%

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria ha deciso che le sanzioni applicate alle società di bookmaker e di raccolta delle scommesse, pari al 120%, sono fuori legge. La decisione riguarda il sistema di accertamento dell’imposta unica sulle scommesse e mette in discussione la legittimità delle sanzioni previste in passato. La sentenza fa chiarezza sulla conformità delle norme fiscali in materia di gioco d’azzardo.

I giudici di Perugia hanno respinto cinque ricorsi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Confermata la riduzione al 50% Sanzioni sproporzionate per le società di bookmaker e di raccolta delle scommesse. È quanto ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria in relazione al sistema di accertamento dell’imposta unica sulle scommesse. I giudici perugini hanno respinto cinque distinti appelli presentati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, confermando le decisioni di primo grado che avevano già ridotto drasticamente le sanzioni irrogate ai danni di alcuni punti della rete di raccolta legati a un importante società di bookmaker. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Scommesse, la Corte tributaria umbra dà ragione ai bookmaker: "Sanzioni al 120% fuori legge"I giudici di Perugia hanno respinto cinque ricorsi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

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La Corte tributaria conferma la legittimità di Stanleybet'Stanleybet è un operatore lecito che deve essere tassato allo stesso modo dei concessionari, sul margine', dichiara l’Avv. Agnello. agimeg.it

Scommesse, la Corte UE blinda il sistema italiano: Necessaria la concessione ADM anche per gli operatori esteriROMA, 01 Marzo 2026 – Una pronuncia che mette un punto fermo su una disputa legale decennale. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato la ... radiortm.it