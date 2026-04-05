Scommesse la Corte tributaria umbra dà ragione ai bookmaker | Sanzioni al 120% fuori legge

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria ha stabilito che le sanzioni del 120% applicate ai bookmaker e alle società di raccolta delle scommesse sono fuori legge. La decisione riguarda il sistema di accertamento dell’imposta unica sulle scommesse, con un giudizio che ha riconosciuto la sproporzione delle sanzioni rispetto alle norme in vigore. La sentenza potrebbe influenzare le future procedure di controllo e applicazione delle imposte nel settore.

I giudici di Perugia hanno respinto cinque ricorsi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Confermata la riduzione al 50% Sanzioni sproporzionate per le società di bookmaker e di raccolta delle scommesse. È quanto ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria in relazione al sistema di accertamento dell’imposta unica sulle scommesse. I giudici perugini hanno respinto cinque distinti appelli presentati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, confermando le decisioni di primo grado che avevano già ridotto drasticamente le sanzioni irrogate ai danni di alcuni punti della rete di raccolta legati a un importante società di bookmaker. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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La Corte tributaria conferma la legittimità di Stanleybet'Stanleybet è un operatore lecito che deve essere tassato allo stesso modo dei concessionari, sul margine', dichiara l’Avv. Agnello. agimeg.it

Scommesse, la Corte UE blinda il sistema italiano: Necessaria la concessione ADM anche per gli operatori esteriROMA, 01 Marzo 2026 – Una pronuncia che mette un punto fermo su una disputa legale decennale. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato la ... radiortm.it