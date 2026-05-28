Reggio Emilia rissa a bastonate e bottigliate | denunciati tre egiziani

Tre cittadini egiziani sono stati denunciati dopo una rissa scoppiata con bastoni e bottiglie, che si è svolta in strada. Durante la lite, i coinvolti sono entrati in un negozio, provocando danni ai beni presenti. La polizia è intervenuta per sedare la situazione e ha identificato i partecipanti. Nessuno dei presenti ha riportato ferite gravi, ma sono stati avviati gli accertamenti per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Si sono fronteggiati con bastoni di legno, un taglierino e bottiglie di vetro. I carabinieri hanno denunciato alla locale procura tre cittadini egiziani di 22, 26 e 30 anni – tutti residenti in città – accusati di rissa aggravata in concorso. Stando a quanto ricostruito, la violenza sarebbe scaturita da pregressi dissidi di natura lavorativa. I fatti risalgono alla sera di sabato scorso quando sono arrivate al 112 diverse segnalazioni da cittadini che hanno assistito all’accaduto in viale Trento Trieste. Nel corso della colluttazione, sono anche entrati in un esercizio commerciale lungo la strada dove hanno provocato danni materiali. Una pattuglia si è subito diretta sul posto coi militari che, una volta sedati gli animi e identificati i protagonisti, ha allertato le ambulanze per consentire loro di ricevere le cure mediche. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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