Una rissa tra diversi uomini si è verificata vicino al centro di Reggio Emilia, coinvolgendo lanci di bottiglie e colpi con bastoni. L’episodio, avvenuto il 27 maggio, è scaturito da dissidi legati a questioni lavorative. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno riportato la calma e avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’evento. Nessuna informazione su eventuali feriti o arresti.

Reggio Emilia, 27 maggio 2026 – Una violenta rissa è scoppiata a ridosso del centro di Reggio Emilia. Si sono fronteggiati con bastoni di legno, un taglierino e bottiglie di vetro. I carabinieri hanno denunciato alla locale procura tre cittadini egiziani di 22, 26 e 30 anni – tutti residenti in città – accusati di rissa aggravata in concorso. Stando a quanto ricostruito, la violenza sarebbe scaturita da pregressi dissidi di natura lavorativa. I fatti risalgono alla sera di sabato scorso quando sono arrivate al 112 diverse segnalazioni da cittadini che hanno assistito all’accaduto in viale Trento Trieste. Nel corso della colluttazione, sono anche entrati in un esercizio commerciale lungo la strada dove hanno provocato danni materiali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scoppia rissa a colpi di bastonate e bottigliate: violenza per dissidi lavorativi

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