Rissa a bottigliate fra gruppi di stranieri in viale Crispi tre persone ferite
Nella serata di giovedì 21 maggio, in viale Crispi, si è verificata una rissa tra gruppi di stranieri. Alle ore 20 circa, diverse ambulanze e forze dell'ordine sono arrivate sul posto in seguito a una segnalazione di una violenta colluttazione. Durante l'intervento, tre persone sono rimaste ferite. La situazione ha richiesto un intervento immediato da parte delle autorità per contenere la rissa e soccorrere i coinvolti.
Poco dopo le ore 20 di giovedì 21 maggio soccorsi e forze dell'ordine sono intervenute in gran numero in viale Crispi, dove era stata segnalata una violenta colluttazione. Secondo quanto è stato possibile ricostruire sul posto, si sarebbe trattato di una rissa - forse scaturita dall'aggressione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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