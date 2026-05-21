Rissa a bottigliate fra gruppi di stranieri in viale Crispi tre persone ferite

Nella serata di giovedì 21 maggio, in viale Crispi, si è verificata una rissa tra gruppi di stranieri. Alle ore 20 circa, diverse ambulanze e forze dell'ordine sono arrivate sul posto in seguito a una segnalazione di una violenta colluttazione. Durante l'intervento, tre persone sono rimaste ferite. La situazione ha richiesto un intervento immediato da parte delle autorità per contenere la rissa e soccorrere i coinvolti.

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