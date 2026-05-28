reggio calabria di bella denuncia anomalie nei conteggi elettorali

Notizia in breve

A Reggio Calabria, Di Bella ha segnalato anomalie nei conteggi elettorali, concentrandosi sulla scomparsa dei voti dei familiari. Secondo i verbali, alcuni voti non risultano essere stati conteggiati correttamente o sono scomparsi. La questione riguarda chi debba assumersi la responsabilità per le discrepanze riscontrate nei risultati ufficiali. La denuncia si focalizza sui dettagli delle procedure di conteggio e sulle eventuali irregolarità.