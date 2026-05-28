Reggio Calabria Di Bella denuncia anomalie nei conteggi elettorali
A Reggio Calabria, Di Bella ha segnalato anomalie nei conteggi elettorali, concentrandosi sulla scomparsa dei voti dei familiari. Secondo i verbali, alcuni voti non risultano essere stati conteggiati correttamente o sono scomparsi. La questione riguarda chi debba assumersi la responsabilità per le discrepanze riscontrate nei risultati ufficiali. La denuncia si focalizza sui dettagli delle procedure di conteggio e sulle eventuali irregolarità.
? Domande chiave Come spiegano i verbali la scomparsa dei voti dei familiari?. Chi deve rispondere delle discrepanze riscontrate nei conteggi elettorali?. Perché i dati ufficiali differiscono dalle preferenze espresse in cabina?. Quali azioni legali intraprenderà Di Bella per ottenere il riconteggio?.? In Breve Anomalie segnalate dopo 72 ore dalla chiusura dei seggi a Reggio Calabria.. Di Bella contesta assenza preferenze per lui e familiari in una sezione specifica.. Rischio instabilità amministrativa per incertezza giuridica nei verbali dei centri di raccolta.. Candidato minaccia denuncia formale se mancano spiegazioni ufficiali nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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