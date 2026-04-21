A Reggio Calabria, il Comune ha reso disponibili online nuovi file aggiornati dei moduli elettorali. Questa decisione riguarda i moduli necessari per candidarsi come presidente o consigliere di circoscrizione in vista delle prossime consultazioni amministrative. L’aggiornamento si è reso necessario a causa di un errore riscontrato nei moduli precedenti. Gli interessati possono consultare i documenti aggiornati sul sito ufficiale del Comune.

Il Comune di Reggio Calabria ha disposto l’aggiornamento immediato della modulistica necessaria intende candidarsi come presidente o consigliere di circoscrizione in vista delle prossime consultazioni amministrative. La correzione è stata resa necessaria a seguito della rilevazione di un errore materiale nei modelli 09 e 10, precedentemente pubblicati sul portale istituzionale dell’ente. La correzione dei documenti per le elezioni del 24 e 25 maggio. L’amministrazione comunale ha comunicato che i file relativi alle candidature per le cariche di circoscrizione sono stati rettificati per eliminare un refuso presente nelle versioni precedenti. I nuovi moduli, ormai corretti, sono stati resi disponibili per il download attraverso il sito web ufficiale del Comune.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria: errore nei moduli elettorali, nuovi file online

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