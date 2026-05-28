Regali ai docenti limite di 150 euro | il preside deve vigilare E chi sgarra rischia

Notizia in breve

A fine anno scolastico, i genitori organizzano raccolte fondi per regalare agli insegnanti. È stato stabilito un limite di 150 euro per i regali. Il dirigente scolastico ha il compito di vigilare sul rispetto di questa soglia. Chi supera il limite rischia sanzioni o altre conseguenze previste dalla normativa vigente. La normativa mira a evitare favoritismi e garantire trasparenza nelle donazioni.