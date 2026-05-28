Regali ai docenti limite di 150 euro | il preside deve vigilare E chi sgarra rischia
A fine anno scolastico, i genitori organizzano raccolte fondi per regalare agli insegnanti. È stato stabilito un limite di 150 euro per i regali. Il dirigente scolastico ha il compito di vigilare sul rispetto di questa soglia. Chi supera il limite rischia sanzioni o altre conseguenze previste dalla normativa vigente. La normativa mira a evitare favoritismi e garantire trasparenza nelle donazioni.
Con la fine dell’anno scolastico torna puntuale la consuetudine delle raccolte fondi tra genitori per rendere omaggio agli insegnanti. Un gesto di gratitudine che, però, si scontra con regole precise. Il dirigente scolastico non solo può intervenire, ma ha il dovere di vigilare. A stabilirlo è il D.P.R. 622013, il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”. L’articolo 4 della norma fissa un principio chiaro: nessun regalo, compenso o altra utilità può essere richiesto o accettato da un dipendente pubblico, neppure se indirizzato al coniuge o a parenti fino al secondo grado. Fanno eccezione solo “quelli d’uso di modico valore effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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