A partire dal prossimo mese, le autorità cittadine introdurranno un sistema di intelligenza artificiale per monitorare l’uso delle biciclette pubbliche. Il progetto mira a ridurre il parcheggio selvaggio e la presenza eccessiva di turisti che occupano le zone centrali. La tecnologia sarà integrata nelle biciclette e nei punti di distribuzione, con l’obiettivo di individuare comportamenti irregolari e intervenire in tempo reale.

Firenze, 3 maggio 2026 – L’intelligenza artificiale è pronta a montare in sella alle biciclette del bike sharing. La missione è nobile: prevenire i parcheggi selvaggi e favorire il decoro. La città può contare su una flotta di oltre 5mila bici a noleggio e spesso la maleducazione di chi le guida – turisti su tutti – è infinita. RideMovi, la società che gestisce il servizio a Firenze, adesso vuole mettere un freno al disordine sfruttando le potenzialità dell’IA. “Dopo un periodo di sperimentazione, siamo pronti a proporre il nuovo sistem a che controlla in tempo reale la foto di fine corsa – annuncia Alessandro Felici, amministratore delegato di RideMovi –.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bike sharing, svolta anti caos. Troppi turisti e park selvaggio: “Presto l’AI contro chi sgarra”

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