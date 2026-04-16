Aria di cambiamenti al Liceo Manzù | il preside si dimette? Lo ha annunciato ai docenti

Al Liceo artistico Manzù di Bergamo si susseguono segnali di tensione, dopo che il preside ha comunicato ai docenti le sue dimissioni. La decisione è stata annunciata direttamente da lui, ma i motivi e le ripercussioni di questa scelta risultano ancora poco chiare. La situazione al momento rimane in sospeso, con vari aspetti che rendono difficile comprendere appieno cosa stia succedendo all’interno dell’istituto.

Bergamo. Ha annunciato lui stesso le proprie dimissioni, almeno così pare. Perché quel che accade al Liceo artistico Manzù è sempre più difficile da interpretare. Nel corso dell’ultimo collegio docenti, venerdì scorso, il dirigente dell’istituto Cesare Botti ha comunicato agli insegnanti di voler lasciare l’incarico: “Perché sarebbe figura divisiva – riferisce uno dei professori presenti -. Ha detto di voler proteggere la scuola da ulteriori tensioni”. Il dirigente non conferma né smentisce: non risponde alle domande di Bergamonews. Ma che parecchie tensioni abbiano investito la scuola, ultimamente, è fuori discussione. Negli ultimi tre mesi...🔗 Leggi su Bergamonews.it

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