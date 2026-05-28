Dopo un viaggio in Corea del Sud, la modella e imprenditrice ha mostrato di aver eseguito personalmente la sua manicure, dimostrando abilità nel settore. Nota per aver lanciato tendenze come soap nails, glazed nails e chrome nails, ha deciso di dedicarsi da sola alla nail art, divertendosi nel processo. La sua capacità di prendersi cura delle proprie unghie senza assistenza evidenzia un interesse personale nel settore.

Da anni ormai detta legge in fatto di unghie, lanciando trend come le soap nails, le glazed nails e le chrome nails, ma Hailey Bieber si è dimostrata in grado di realizzare anche da sola la sua manicure, divertendosi con la nail art. Reduce da un viaggio in Corea del Sud, una breve vacanza trascorsa tra shopping, e serate con gli amici, la magnate dell’impero Rhode ha mostrato su Instagram una foto delle sue unghie: classica forma a mandorla, la sua firma di stile, in una tonalità senape, con cerchi blu effetto acquerello al centro di ogni unghia. Alcuni puntini blu erano leggermente sfumati, con code a spirale, anche se non è chiaro se si sia trattato di un effetto voluto o di un pizzico di legittima imprecisione. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Reduce da un viaggio in Corea del Sud, la modella e magnate dell'impero Rhode ha dimostrato di essere perfettamente in grado di occuparsi personalmente della sua manicure

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