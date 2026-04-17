In Corea del Sud, i mercati rappresentano spazi vivaci e polifunzionali, dai quartieri illuminati di neon di Seoul ai porti affollati di Busan. Questi luoghi sono caratterizzati da bancarelle che vendono cibo tradizionale e oggetti di uso quotidiano, creando un mosaico di colori e profumi. Tra cuori di pollo, fiamme di griglia e sgabelli di plastica, l’atmosfera è frizzante e autentica, riflesso di una cultura che unisce passato e presente.

Dalle luci al neon di Seoul ai porti di Busan, i mercati coreani non sono solo luoghi di scambio, ma veri e propri teatri del gusto dove la tradizione millenaria incontra il fermento della modernità. In Corea del Sud, il cibo di strada è molto più di uno spuntino veloce: è un’istituzione sociale, un pezzo fondamentale di quel soft-power che sta conquistando il mondo attraverso serie tv e social media. se a Roma il mercato di testaccio ha rappresentato una rivoluzione urbana, in corea i mercati coperti sono realtà storiche sistemiche, capaci di attirare ogni anno milioni di turisti pronti a sfidare i propri sensi. Il viaggio non può che partire da Seoul, la rete neurale del paese.🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Cuore, fiamme e sgabelli di plastica: viaggio tra i mercati della corea del sud

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