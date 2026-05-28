Red Passion 2026 | oltre 50 Ferrari da tutto il mondo in mostra a Coriano per ricordare il Sic
Domenica 31 maggio, a Coriano, più di 50 Ferrari provenienti da diversi Paesi saranno esposte in occasione del raduno “Red Passion 2026”. L’evento si svolge per commemorare Marco Simoncelli, coinvolgendo appassionati e collezionisti. Le vetture, tutte Ferrari, saranno schierate in una mostra aperta al pubblico, creando un punto di incontro tra passione automobilistica e memoria del pilota scomparso.
Domenica 31 maggio oltre 50 Ferrari saranno protagoniste del raduno “Red Passion 2026”, un’iniziativa che unisce la passione per i motori al ricordo di Marco Simoncelli.Le vetture partiranno da Bellaria-Igea Marina e raggiungeranno Coriano per una visita al Museo La Storia del Sic, luogo simbolo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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