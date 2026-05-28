Red Passion 2026 | oltre 50 Ferrari da tutto il mondo in mostra a Coriano per ricordare il Sic

Notizia in breve

Domenica 31 maggio, a Coriano, più di 50 Ferrari provenienti da diversi Paesi saranno esposte in occasione del raduno “Red Passion 2026”. L’evento si svolge per commemorare Marco Simoncelli, coinvolgendo appassionati e collezionisti. Le vetture, tutte Ferrari, saranno schierate in una mostra aperta al pubblico, creando un punto di incontro tra passione automobilistica e memoria del pilota scomparso.