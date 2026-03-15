Calato il sipario sulla rassegna Yare In archivio un’edizione da record Oltre 600 ospiti da tutto il mondo

Si è conclusa la sedicesima edizione di Yare, la rassegna dedicata al settore nautico organizzata da NAVIGO nel distretto toscano. L’evento si è svolto dall’11 al 13 marzo e ha visto la partecipazione di oltre 600 ospiti provenienti da diverse parti del mondo. La manifestazione ha attirato professionisti e operatori del settore, confermando il suo ruolo di punto di riferimento per il comparto.

Si è conclusa la sedicesima edizione di Yare, Yachting Aftersales & Refit Experience, organizzata da NAVIGO nel distretto nautico toscano dall’11 al 13 marzo. Per tre giorni, oltre 100 comandanti di superyacht e circa 150 aziende della filiera nautica internazionale si sono incontrati tra cantieri, sale conferenze e tavoli di lavoro. Gli incontri B2C programmati attraverso la piattaforma digitale dell’evento hanno superato quota 2.600. La serata del 12 marzo si è conclusa per gli operatori con la cena di gala YARE, ospitata nel cuore della Via Coppino, nel distretto produttivo della nautica viareggina. All’interno di una tensostruttura... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calato il sipario sulla rassegna Yare. In archivio un’edizione da record. Oltre 600 ospiti da tutto il mondo Articoli correlati Cala il sipario su un’edizione da record per "Luci sul Trasimeno"Oggi cala il sipario su un’edizione da record per "Luci sul Trasimeno", l’evento che ha visto l’Albero di Natale più grande del mondo costruito... Incontri di Valore, cala il sipario sulla nona edizione della rassegna letteraria creata Nicola RuoccoSi è conclusa lo scorso 10 marzo la nona edizione degli “Incontri di Valore”, la nota rassegna letteraria fondata e diretta a Pompei da Nicola Ruocco. Contenuti e approfondimenti su Calato il sipario sulla rassegna Yare... Temi più discussi: Calato il sipario sulla rassegna Yare. In archivio un’edizione da record. Oltre 600 ospiti da tutto il mondo; Dopo trent’anni di attività cala il sipario sull’associazione Piacenza Musei; Le eccellenze locali in vetrina a Tipicità: Territorio valorizzato; Speed skating, Francesca Lollobrigida vicina alla top-5 nel day-1 dei Mondiali Allround. Lorello si difende. Calato il sipario sulla rassegna Yare. In archivio un’edizione da record. Oltre 600 ospiti da tutto il mondoNel corso della tre giorni organizzata da Navigo ci sono stati ben 2.600 incontri sul mondo della cantieristica. La soddisfazione dei promotori: Superata ogni nostra aspettativa. E già si pensa al p ... lanazione.it Ordine d’arrivo F1, Sprint GP Cina 2026: Russell di un soffio su Leclerc, Hamilton sul podio! Flop AntonelliCalato il sipario sulla Sprint Race del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Shanghai, piloti e team hanno dovuto ... oasport.it Attimi di apprensione al 'Maradona', improvvisamente calato nel silenzio... Banda si accascia a terra e si tocca il petto, subito l'intervento dello staff sanitario chiamato a gran voce dai calciatori in campo e dallo stesso Conte... Dopo alcuni istanti il Lecce fa s facebook Attimi di apprensione al 'Maradona', improvvisamente calato nel silenzio... Banda si accascia a terra e si tocca il petto, subito l'intervento dello staff sanitario chiamato a gran voce dai calciatori in campo e dallo stesso Conte... Dopo alcuni istanti il Lecce fa s x.com