? Punti chiave Come può l'intelligenza artificiale tradurre visivamente la fretta dei sentimenti?. Perché l'egoismo moderno sta distruggendo la capacità di fare sacrifici?. Cosa ha spinto l'artista romano a lasciare Roma per la Basilicata?. Come influisce la velocità digitale sulla nostra capacità di amare davvero?.? In Breve Produzione firmata dal produttore multiplatino Gianni Errera. Percorso musicale tra Roma e Basilicata con passaggi nei locali notturni. Cronologia singoli tra marzo 2024 e maggio 2026. Vita privata e trasferimento in Basilicata dopo l'attività a Roma. A Milano, il 9 maggio 2026, viene presentato in anteprima radiofonica il video di Qui e Ora, l’ultimo singolo di Alessio Rosati prodotto da Gianni Errera.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alessio Rosati: l’IA firma il video di ‘Qui e Ora’, tra amore e fretta

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